تونس : الكشف عن خليّة تكفيريّة بالمروج

في إطار التّوقّي من الإرهاب، تمكّنت الوحدات الأمنيّة بالمروج من الكشف عن خليّة تكفيريّة، بعض عناصرها موجودة ببؤر التّوتّر، حيث تمّ على مستوى محطّة الميترو الخفيف بالمروج الرّابع ضبط شابّ مشبوه تبدو عليه علامات الارتباك وقام بالإدلاء بهويّة مزيّفّة
وبتعميق التّحرّيات معه، تبيّن أنّه سافر في ثلاث مناسبات إلى ليبيا وقد عثر في موقعه على شبكة التّواصل الاجتماعي على صور بإحدى المناطق الجبليّة في البلد المذكور بصدد استعمال سلاح نوع « كلاشينكوف »، كما تبيّن من خلال موقعه بشبكة التّواصل الاجتماعي تواصله مع مجموعة من الشّبان داخل وخارج تونس في علاقة بالتّنظيمات الارهابيّة، وقد تمّ التّعرّف على عنصرين منهم بجهة الورديّة من ولاية تونس والاحتفاظ بهما، وعلى عنصرين آخرين متواجدين خارج الوطن أحدهما يستغلّ هويّة مزيّفة في إحدى الدّول الأجنبيّة والآخر موجود بإحدى بؤر التّوتّر
ولا تزال الأبحاث متواصلة في هذا الموضوع