تونس : الأمن الوطني يُطيح بإرهابِيَيْن بسيدي حسين

إثر توفر معلومات لدى الإدارة الفرعيّة للأبحاث والإرشاد بإقليم الأمن الوطني بتونس مفادها تحوّز أحد الأشخاص (عمره 36 سنة قاطن سيدي حسين تونس) على أسلحة بيضاء وبدلة عسكريّة ومعدّات أمنيّة يخفيها بمنزله الكائن بجهة حي مراد سيدي حسين ولاية تونس
تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وتكثيف التحرّيات حيث أمكن في وقت وجيز التعرّف على عنوان المنزل والذي بعد استشارة النيابة العموميّة تمت مداهمته أين تمّ العثور على المظنون فيه وإلقاء القبض عليه وبتفتيش المنزل تفتيشا دقيقا تم العثور على « منظار، عصى إداريّة (هراوة)، سروال عسكري، سكين كبير الحجم (ساطور)، 08 خازن معلومات ( فلاش ديسك) 03 قوارير غاز مشل للحركة، قارورة غاز صغيرة الحجم، خرطوشة تابعة لبندقية صيد، 02 صواعق كهربائيّة شاحن كهربائي خاص بالهواتف الجوالة، ختم تابع لإحدى الشركات الخاصّة، 48 شريحة هاتف جوّال، قرصين ليزريين وحذاء عسكري
بتعميق التحرّيات معه إعترف أن المعدّات التي تمّ العثور عليها تسلمها من أحد الأشخاص (عمره 38 سنة) القاطن بذات الجهة حيث طلب منه إخفائها بمنزله والذي بعد نصب كمين محكم أمكن إلقاء القبض عليه
بمراجعة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضيّة عدلية في شأنهما موضوعها :الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي