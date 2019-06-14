تونس: افتتاح الدورة التأسيسية للمؤتمر الدولي للموسيقولوجيا

أشرف وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين صباح اليوم الخميس 13جوان 2019 بقصر الآداب والفنون “القصر السعيد” على افتتاح الدورة التأسيسية للمؤتمر الدولي للموسيقولوجيا تحت شعار ” مسارات العلوم الموسيقية بين ضفاف المتوسط” بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في المجال من تونس وفرنسا وايطاليا ولبنان
وتتواصل فعاليات هذا المؤتمر الدولي الذي يُنتظم تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ومركز تونس للسياسات الثقافية إلى غاية السبت 15 جوان 2019 حيث يحتوي برنامجه على أكثر من 20 مداخلة للتعريف بالموسيقولوجيا ولمناقشة أبرز مقارباتها واشكالياتها وللنظر في مرتكزاتها وخصوصياتها
في كلمته أشار وزير الشؤون الثقافية إلى أهمية التعريف بالشخصيات التونسية المختصة في مجال الموسيقولوجيا في الخارج وإبراز دورها في التنوع الموسيقي في تونس الذي يُعتبر مهدا للثقافات والحضارات المتوسطية من خلال الانفتاح على الثقافات الموسيقية الأخرى وفسح المجال لتبادل الخبرات والتجارب
ودعا الوزير إلى ضرورة الانضباط فكريا بهذا الاختصاص والسعي إلى توسيع دائرة دراساته النقدية ومباحثه المعاصرة بهدف تقديم معناه الحقيقي ونقل معارفه موضحا أن هذا الملتقى هو فرصة متميزة للانفتاح على الثقافات الموسيقية الأخرى وتبادل الخبرات والتجارب
من جهتها أكدت المنسقة العلمية للمؤتمر فريال بوحديبة ضرورة تتالي هذه الملتقيات سعيا إلى مد جسور التواصل الموسيقي والثقافي بين ضفاف البحر الأبيض المتوسط