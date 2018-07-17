توقيع مذّكرة تفاهم في مجال « الشرطة والأمن » بين تونس و بلجيكيا

وقع السيد غازي الجريبي وزير الدّاخلية بالنيابة مع نائب رئيس الوزراء ووزير الدّاخلية البلجيكي السيد يان يمبون اليوم الثلاثاء 17 جويلية 2018 مذّكرة تفاهم في مجال « الشرطة والأمن » بين البلدين. وقد حضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر وزارة الدّاخلية من الجانب التونسي ثلة من الإطارات السامية بالوزارة، فيما حضرها من الجانب البلجيكي سفير المملكة البلجيكية بتونس ورئيسة الجهاز الفيدرالي والمفوّض العام للشرطة الفيدرالية
وتهدف مذكرة التفاهم إلى مزيد تعزيز علاقات التعاون بين البلدين خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم الخطرة بصفة عامة والاتجار في المخدّرات والاتجار غير المشروع في الأسلحة والاتجار في البشر، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتجارب بشأن الأشكال والأساليب الجديدة للجريمة، فضلا عن المساندة في مجالات الأبحاث، والدعم المتبادل في مجال التكوين القاعدي والمستمر، وتوفير الدعم التقني والعلمي
المصدر : وزارة الداخلية