توقيع مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية

تم صباح اليوم بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية تولى كل من السيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية والسيد أحمـد بن سليمـان الراجحـي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي امضائها بحضور سفير الجمهورية التونسية بالرياض
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجال التنمية الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ورعايتهم وتدريبهـم وتأهيلهـم وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والإجتماعية وتطوير الخدمات المقدّمـة إليهـم وتشجيـع التعاون بيـن الجمعيـات والمراكز العاملة في مجال رعاية الأشخاص المعوقين.وتضمنت أيضا تبادل التجارب في مجال تنظيم العمل الاجتماعي والتطوّعــي ودعم الأسر المعوزة ومكافحة الفقـر وتبادل الخبرات والتجارب في مجـال دعم المشاريـع الصغيرة
كما أجـرى السيد محمد الطرابلسي، وزيـر الشـؤون الاجتماعيـة خلال زيارة العمل التي يؤديها الى المملكة العربية السعودية يومي 24 و25 ديسمبر 2018 مقابلة مع نظيره السعودي السيد أحمـد بن سليمـان الراجحـي، أكّـد خلالها على أهميـة هذه الزيارة التي تندرج في إطار مزيد تعزيز علاقات التعاون المتميّــزة بين البلديـن الشقيقيـن في مختلف المجالات لا سيّمـا في المجال الاجتماعي،.مشيرا إلى عراقـة العـلاقـات الثنائيـة في المجال الاجتماعي التي من شأنهـا أن تمثـل مخزونـا يمكن إعادة إحيـائـه من خلال مذكـرة التفاهم التي ستوقع بالمناسبـة
و استعرض الوزير مجالات تدخل الوزارة وبرامجها لا سيّمـا فيما يتعلـق بالإستراتيجيـة الوطنيـة للإدماج الاجتماعي ومقاومة الفقر، مبيّنــا أنّ عمليـة تحييـن سجلّ الفقر والعائلات الضعيفة التي يتمّ إنجازها بدعم من البنك الدولـي من خلال البحوث الميدانية التي يقوما بها الأخصّائيـّــون الإجتماعيّــون تعتبـر في مرحلتهـا الأخيـرة وهو ما من شأنه أن يساهم في تصويب المساعدات الاجتماعية لفائدة مستحقّيهــا، منوّهــا بالدور الهام للأخصّائيّيــن الإجتماعييـن في عمليـة التحييــن والمراجعـة لسجلّ الفقــر ممّــا أهّلهــم للحصول على شهادة تقديـر : إيزو
كمـا استعرض الخدمات الموجهـة لفائدـة الأشخاص ذوي الإعاقـة في مجال التربية المختصّــة والتأهيـل والإدماج الاجتماعــي والإقتصادي وإلى الدور الهام الذي تضطلـع به الجمعيـات العاملـة في هذا المجـال بالإضافـة إلى برامـج الدفـاع والإدمــاج الاجتماعي مضيفا أنه تمّ مـؤخّــرا إحـداث المجلـس الوطنـي للحوار الاجتماعي وهو هيكــل ثلاثـي التركيبـة يهـدف إلى دعم الحوار الاجتماعي في المجالات ذات الطابع الاقتصادي والإجتماعي
ومن جهـتـه أكّــد السيـد أحمـد بن سليمـان الراجحـي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعــودي حرصه على مزيـد تدعيـم علاقات التعاون في المجال الاجتماعي والإستفــادة من خبرات البلديــن في هذا المجال، مشيرا إلــى أنّ المملكــة بصــدد وضع برامج من شأنهـا تحقيق التمكين الاقتصادي للفئات ذات الإحتياجات الخصوصية وعدم الإقتصار على البرامج الرعائية مبينا أنّ ركائز قطاع التنمية الاجتماعية في المملكة هي: وطن طموح، مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر