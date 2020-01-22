استقبل السيد صبري باش طبجي، كاتب الدولة المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية، يوم الأربعاء 22 جانفي 2020، بمقر الوزارة، السيد جاي شانكر، وزير الشؤون الخارجية الهندي، الذي يؤدي زيارة إلى تونس
وتطرق اللقاء إلى مختلف أوجه التعاون التونسي الهندي على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف ولاسيما في ضوء عضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، إضافة إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
ونوّه الطرفان، بهذه المناسبة، بالنسق الإيجابي الذي شهدته العلاقات التونسية الهندية خلال السنوات الأخيرة، والتي تدعّمت من خلال تبادل زيارات كبار المسؤولين بالبلدين وانتظام انعقاد دورات اللجنة المشتركة
كما تم التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وضرورة الإعداد الجيّد للدورة الثالثة عشر للجنة المشتركة التونسية الهندية، فضلا عن الاتفاق على تفعيل المشاريع الاستثمارية المشتركة، وتوطيد التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والبحث العلمي والفلاحة
وشدّد الجانبان على مواصلة التشاور لإنجاح « القمة الهندية الإفريقية القادمة المُزمع عقدها بنيو دلهي في سبتمبر 2020، وتطوير التعاون الثلاثي لإنجاز مشاريع مشتركة في الدول الإفريقية
كما تم على إثر المباحثات التوقيع على مذكرة تفاهم لإحداث ; المركز التونسي الهندي للإبداع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بتونس
توقيع مذكرة تفاهم بين تونس و الهند لإحداث المركز التونسي الهندي للإبداع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بتونس
استقبل السيد صبري باش طبجي، كاتب الدولة المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية، يوم الأربعاء 22 جانفي 2020، بمقر الوزارة، السيد جاي شانكر، وزير الشؤون الخارجية الهندي، الذي يؤدي زيارة إلى تونس