توزيع المقاعد بمجلس نواب الشعب القادم

علنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 في ندوة صحفية بقصر المؤتمرات بالعاصمة عن نتائج الانتخابات التشريعية وعن توزيع المقاعد في مجلس نواب الشعب. وفيما يلي توزيع المقاعد حسب الأحزاب
حركة النهضة 52 مقعدا
جزب قلب تونس 38 مقعدا
حزب التيار الديمقراطي 22 مقعدا
الحزب الدستوري الحر 21 مقعدا
ائتلاف الكرامة 21 مقعدا
حركة الشعب 16 مقعدا
حزب تحيا تونس 14 مقعدا
حركة مشروع تونس 4 مقاعد
حزب الاتحاد الشعبي 3 مقاعد
حزب نداء تونس 3 مقاعد
حزب البديل التونسي 3 مقاعد
حزب الرحمة 3 مقاعد
حزب افاق تونس 2
قائمة الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي 1
الجبهة الشعبية 1 مقعد وحيد
قائمة ا الرجوع إلى الأصل 1 مقعد وحيد
قائمة المواطنة 1 مقعد وحيد
قائمة الوفاء للعهد 1 مقعد وحيد
قائمة بذل وعطاء 1 مقعد وحيد
حزب تيار المحبة 1 مقعد وحيد