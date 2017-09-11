Home
تنظيم داعش الإرهابي يقتل 18 شرطيا مصريا بسيناء

تنظيم داعش الإرهابي يقتل 18 شرطيا مصريا بسيناء

سياسة, عربي | 11/09/2017 |
POLICE EGYPTE

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 18 من رجال الشرطة جراء انفجار عبوات ناسفة شديدة الانفجار استهدفت قافلة أمنية بمدينة العريش بشمال سيناء وإصابة خمسة آخرين، بينهم POLICE EGYPTEضابط برتبة عميد
وقالت مصادر أمنية إن أفراد الأمن تبادلوا إطلاق النيران مع عدد من العناصر المسلحة بمحيط الانفجار وقٌتل ثلاثة من المهاجمين
وأضاف أن عبوات ناسفة استهدفت أربع عربات مدرعة، أعقبه هجوم بأسلحة آلية من المسلحين وتبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالطريق الدولي غربي العريش

كما أوضح المصدر أن ثمانية مدنيين أصيبوا في الهجوم، من بينهم خمسة مسعفيين طبيين بعد استهداف سيارات الإسعاف بالأسلحة الآلية

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم في بيان نشره على موقعه الإخباري : أعماق

وقتل متشددون ينشطون في محافظة شمال سيناء المئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات بالمحافظة ومناطق أخرى منذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه