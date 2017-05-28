تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في ليبيا يحلّ نفسه رسمياً

تنظيم أنصار الشريعة في ليبيا المرتبط بتنظيم القاعدة والذي تتهمه واشنطن بالوقوف وراء هجوم بنغازي عام 2012 الذي قُتل فيه السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز يحلّ نفسه رسمياً
أعلن تنظيم أنصار الشريعة في ليبيا والمرتبط بتنظيم القاعدة حلّ نفسه رسمياً
جاء ذلك في بيان للتنظيم الذي تتّهمه الولايات المتحدة بأنه وراء هجوم بنغازي عام 2012 الذي قُتل فيه السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز
وقال التنظيم المرتبط في البيان : نعلن للأمة والمجاهدين عامة وأهلنا في ليبيا خاصة عن حل جماعة أنصار الشريعة بليبيا رسمياً
وكان هجوم استهدف القنصلية الأميركية في بنغازي قدّ أدى الى مقتل سفير الولايات المتحدة الأميركية في ليبيا كريستوفر ستيفنز، وثلاثة موظفين أميركيين في الهجوم الذي إستهدف مساء الثلاثاء مقر القنصلية الأميركية في بنغازي
وفي سبتمبر 2012 رمى متظاهرون قنابل يدوية على قوات الأمن وأحرقوا سيارات في بنغازي شرق ليبيا، وذلك بعد تجمّع مؤيد لمجموعة سلفية متطرّفة تمّ طردها من المدينة
وأصدرت أعلى سلطة مخابرات في الولايات المتحدة بياناً عاماً « غير إعتيادي » في 29 سبتمبر 2012 قالت فيه إنها : باتت تعتقد أن الهجوم على منشآت دبلوماسية أميركية في بنغازي كان هجوماً إرهابياً متعمّداً ومدبّراً