تميم قطر يهنئ محمد بن سلمان على تعيينه وليا للعهد

ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هنأ الأمير محمد بن سلمان على تعيينه وليا للعهد بالمملكة العربية السعودية
وقالت الوكالة إن : الأمير تميم بعث ببرقية تهنئة للأمير محمد بن سلمان أعرب فيها عن تمنياته بنجاحه لصالح المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وللمزيد من التقدم في العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين
وكان العاهل السعودي قد أصدر، فجر اليوم الأربعاء، أمرا ملكيا بإعفاء ابن أخيه، الأمير محمد بن نايف، من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية.
كما أمر الملك سلمان، في مرسوم آخر، بتعيين ابنه، الأمير محمد بن سلمان، وليا للعهد، وتعيينه كذلك نائباً لرئيس مجلس الوزراء، مع احتفاظه بمنصب وزير الدفاع، وبما كلف به سابقا من مهام أخرى.
وأوضحت وكالة « واس » السعودية الرسمية للأنباء أن هذا القرار أيده 31 من اصل 34 عضوا في هيئة البيعة السعودية
ومن الجدير بالذكر أن تهاني تميم بن حمد آل ثاني تأتي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الرياض والدوحة بل منطقة الخليج بأسرها توترا داخليا كبيرا على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، صباح يوم 5 جوان الجاري، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الدوحة، لتنضم إلى هذه القائمة لاحقا حكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، والحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، وكذلك دول المالديف وموريشيوس، وموريتانيا، وجزر القمر
واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة
ونفت قطر بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن : هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة
المصدر: قنا و وكالات