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تكريم أم شهيد الجيش الوطني ، العريف سعيد بن عبد الوهاب الغزلاني ، كأم تونسيّة مثاليّة

تكريم أم شهيد الجيش الوطني ، العريف سعيد بن عبد الوهاب الغزلاني ، كأم تونسيّة مثاليّة

سياسة, عربي | 25/04/2017 |
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استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الثلاثاء 25 أفريل 2017 بقصر قرطاج، السيدة فاطمة الغزلاني أم شهيد الجيش الوطني العريف سعيد بن عبد الوهاب الغزلانيghazlani essebsi
وتمّ تكريم السيدة فاطمة الغزلاني كأم تونسيّة مثاليّة في إطار المهرجان الدولي الرابع للأم المثاليّة الذي إنعقد مؤخّرا بالقاهرة تثمينًا لدور الأم في مواجهة الارهاب والتطرف
حضر اللقاء وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي