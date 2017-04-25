استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الثلاثاء 25 أفريل 2017 بقصر قرطاج، السيدة فاطمة الغزلاني أم شهيد الجيش الوطني العريف سعيد بن عبد الوهاب الغزلاني
وتمّ تكريم السيدة فاطمة الغزلاني كأم تونسيّة مثاليّة في إطار المهرجان الدولي الرابع للأم المثاليّة الذي إنعقد مؤخّرا بالقاهرة تثمينًا لدور الأم في مواجهة الارهاب والتطرف
حضر اللقاء وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي
تكريم أم شهيد الجيش الوطني ، العريف سعيد بن عبد الوهاب الغزلاني ، كأم تونسيّة مثاليّة
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الثلاثاء 25 أفريل 2017 بقصر قرطاج، السيدة فاطمة الغزلاني أم شهيد الجيش الوطني العريف سعيد بن عبد الوهاب الغزلاني