تقدم الجيش السوري على حساب الإرهابيين في خان شيخون

أفاد ناشطون سوريون بانسحاب فصائل من المعارضة الإرهابية المسلحة من بلدة خان شيخون في جنوب محافظة إدلب، بالتزامن مع خسارة مسلحي المعارضة لآخر معاقلهم في محافظة حماة المجاورة بعد تقدم القوات الحكومية في المنطقة
وكانت القوات الحكومية مدعومة بقوات روسية قد قامت بحملة عسكرية، تضمنت عمليات قصف جوي خلال الأيام الماضية على ريف حماة من أطراف بلدة خان شيخون الشمالية والغربية والشرقية، وتمكنت من محاصرة البلدة خلال الأسابيع الأخيرة عقب خمس سنوات من سيطرة فصائل المعارضة الإرهابية المسلحة عليها
وقالت مصادر من الفصائل الإرهابية المسلحة ل شبكة « بي بي سي » إن تقدم القوات الحكومية السورية في خان شيخون وسيطرتها على الطرق المؤدية لريف حماة أجبر فصائل المعارضة المسلحة في ريف حماة الشمالي على الانسحاب قبل محاصرتها وقطع جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة
لكن بياناً رسمياً من « هيئة تحرير الشام » الإرهابية ، الفصيل المسلح الرئيسي المقاتل في منطقة إدلب، وصف الأمر بأنه « إعادة انتشار » للقوات
وجاء بيان الفصيل الإرهابي الإسلامي المسلح بعد أن قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره المملكة المتحدة، إن بلدة خان شيخون أصبحت تحت سيطرة القوات
الحكومية
وتأتي أهمية خان شيخون من موقعها الجغرافي على الطريق الدولي السريع الذي يمر بإدلب ويربط حلب ودمشق