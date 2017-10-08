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تفكيك مجموعة تكفيرية تنشط بمعتمدية سجنان

تفكيك مجموعة تكفيرية تنشط بمعتمدية سجنان

سياسة, عربي | 08/10/2017 |
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إثر توفر معلومات لدى وحدات الحرس الوطني مفادها تعمد مجموعة من العناصر التكفيرية عقد لقاءات سرية مشبوهة بمنزل كائن بمعتمدية سجنان ولاية بنزرت، وبعد مراجعة tunisie ministere interieur-communiqueالنيابة العمومية، داهمت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بماطر يوم 07 أكتوبر2017 المنزل المذكور وألقت القبض على 04 عناصر تكفيرية أعمارهم تترواح بين 30 و40 سنة قاطنين بذات المنطقة، من بينهم إثنان سبق لهما التورط في قضية ذات صبغة إرهابية

بمراجعة النيابة العمومية أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها:  الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي