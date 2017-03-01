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تفكيك خليّة تكفيريّة بفريانة

تفكيك خليّة تكفيريّة بفريانة

سياسة, عربي | 01/03/2017 |
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أمكن لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بفريانة ولاية القصرين يوم 28 فيفري 2017 تفكيك خليّة تكفيريّة تتكوّن من عنصرين تتراوح أعمارهما بين 21 tunisie ministere interieur-communiqueو32 سنة من متساكني منطقة الأحواش الغربيّة معتمديّة فريانة

باستشارة النيابة العموميّة ومداهمة منزل العنصر الأوّل تمّ حجز وحدة مركزيّة تابعة لحاسوب وهاتف جوّال وبتصفح حسابه على موقع التواصل الإجتماعي « فايسبوك » تبيّن أنه يحتوي على مقاطع فيديو إرهابيّة وصورة لزعيم التنظيم الإرهابي « داعش »، وبمداهمة منزل العنصر الثاني تمّ حجز مجسّم لسفينة مصنوعة من الخشب مطلية باللون الأسود تحمل راية التنظيم الإرهابي المذكور كما عُثر بحسابه على موقع التواصل الإجتماعي « فايسبوك » على مقاطع فيديو تدعو للإلتحاق بالجماعات الإرهابيّة في سوريا

بمراجعة النيابة العموميّة أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بفريانة بمباشرة قضيّة عدليّة موضوعها « الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي » والمعنيّين بحالة إحتفاظ