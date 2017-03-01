تفكيك خليّة تكفيريّة بفريانة

أمكن لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بفريانة ولاية القصرين يوم 28 فيفري 2017 تفكيك خليّة تكفيريّة تتكوّن من عنصرين تتراوح أعمارهما بين 21 و32 سنة من متساكني منطقة الأحواش الغربيّة معتمديّة فريانة
باستشارة النيابة العموميّة ومداهمة منزل العنصر الأوّل تمّ حجز وحدة مركزيّة تابعة لحاسوب وهاتف جوّال وبتصفح حسابه على موقع التواصل الإجتماعي « فايسبوك » تبيّن أنه يحتوي على مقاطع فيديو إرهابيّة وصورة لزعيم التنظيم الإرهابي « داعش »، وبمداهمة منزل العنصر الثاني تمّ حجز مجسّم لسفينة مصنوعة من الخشب مطلية باللون الأسود تحمل راية التنظيم الإرهابي المذكور كما عُثر بحسابه على موقع التواصل الإجتماعي « فايسبوك » على مقاطع فيديو تدعو للإلتحاق بالجماعات الإرهابيّة في سوريا
بمراجعة النيابة العموميّة أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بفريانة بمباشرة قضيّة عدليّة موضوعها « الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي » والمعنيّين بحالة إحتفاظ