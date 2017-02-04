تفكيك خليتين إرهابيتين ببن عروس و فرنانة

توفّرت معلومات لدى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنعروس مفادها عقد عناصر تكفيريّة لإجتماعات مشبوهة بحمّام بجهة البساتين معتمديّة بومهل ولاية بنعروس لغاية التفصّي من المُراقبة الأمنيّة
بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة تمكّنت الفرقة المذكورة يوم 03 فيفري 2017 من التعرّف على العناصر وإلقاء القبض عليهم
بالتحرّي معهم تبيّن أن عددهم 07 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 31 و48 سنة إعترفوا أنهم تحوّلوا إلى حمّام بالجهة بعد أن إتفقوا مسبقا مع صاحبه على وضعه على ذمّتهم في ذلك اليوم دون سواهم
باستشارة النيابة العموميّة أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنعروس بالإحتفاظ بهم جميعا وكذلك صاحب الحمّام ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها : الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي والدّعوة إليه
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خليّة إرهابيّة بفريانة
إثر توفر معلومات لدى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بفريانة ولاية القصرين تفيد تعمّد أحد الأشخاص أصيل الجهة التواصل مع عناصر تكفيريّة، تمّ إلقاء القبض على المعني بالأمر الذي كان يتواصل مع عدد من العناصر التكفيريّة بالدّاخل والخارج ويُحرّض على الإرهاب وإحداث الشغب بمدينة فريانة
وبمزيد التحرّي معه تمّ الكشف عن خليّة إرهابيّة تنشط بالجهة تتكون من 04 عناصر تتراوح أعمارهم بين 20 و22 سنة يتبنون أفكار تنظيم ما يُسمّى بـ « داعش » الإرهابي ويُمجّدون أعماله الإرهابيّة
باستشارة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ بكامل عناصر الخليّة ومباشرة قضيّة في شأنهم موضوعها : الإشادة بالتنظيمات الإرهابيّة والتحريض عبر شبكة الأنترنات
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