تفكيك خليتين إرهابيتين بالمنيهلة و بنقردان

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنيهلة ولاية أريانة يوم 20 نوفمبر 2017 من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاث عناصر تتراوح اعمارهم بين 24 و31 سنة
المعنيون يتبنون الفكر التكفيري ويتواصلون فيما بينهم عبر شبكات التواصل الإجتماعي « الفايسبوك »، كما يعمدون إلى تنزيل تدوينات وصور ومقاطع فيديو تمجد الإرهاب وتنظيم « داعش » الإرهابي وتحرض على الإرهاب ويتواصلون مع عناصر إرهابية تونسية موجودة حاليا ضمن التنظيم الإرهابي المذكور بسوريا.
بمراجعة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنيهلة بالإحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في شانهم موضوعها : الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي
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تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنقردان ولاية مدنين يوم 20 نوفمبر2017 من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاث عناصر تتراوح اعمارهم بين 28 و35 سنة
بالتحري معهم تبين أنهم يتبنون الفكر التكفيري ويتواصلون فيما بينهم عبر شبكات التواصل الإجتماعي « الفايسبوك » بعناصر تكفيرية بالداخل والخارج، كما تبين أنهم يعمدون إلى تنزيل تدوينات وصور ومقاطع فيديو تمجد تنظيم « داعش » الإرهابي وتحرض على الإرهاب
بمراجعة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنقردان بالإحتفاظ بكافة عناصر الخلية ومباشرة قضية عدلية في شانهم موضوعها : الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي