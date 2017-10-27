تفكيك خلية داعشيات و دواعش ناشطون بسيدي بوزيد

تمكّنت يوم 26 أكتوبر 2017 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد من تفكيك خليّة تكفيريّة تتكوّن من 08 عناصر من بينهم 05 فتيات، بالتحرّي معهم إعترفوا بمبايعتهم لتنظيم ما يسمى تنظيم « داعش » الإرهابي وعقد لقاءات يتداولون خلالها مواضيع تتعلق بنشاط التنظيم الإرهابي المذكور وتكفير الدّولة والمؤسّستين الأمنيّة والعسكريّة والدّعوة إلى محاربتهما كما اعترفوا بتواصلهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي مع عنصر إرهابي ينشط حاليّا ضمن الجماعات الإرهابيّة ببؤر التوتر وزوج إحدى عناصر الخليّة وبتفتيش منازلهم تمّ حجز كتب ذات منحى تكفيري وورقة مكتوبة بخط اليد تشيد بتنظيم ما يسمّى « داعش » الإرهابي
باستشارة النيابة العموميّة أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد بالإحتفاظ بكافة عناصر الخليّة ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها « الإنتماء والتمجيد لتنظيم إرهابي والتحريض على القتل العمد والاتصال بأطراف أجنبيّة ببؤر التوتر