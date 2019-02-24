تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة المملكة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية

لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية، يصدر أمر ملكي بتعيين أميرة في منصب سفيرة للمملكة في الخارج
أصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ثلاثة أوامر ملكية باسم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي يقوم بزيارة إلى مصر لحضور مؤتمر القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ
الأمر الملكي الأول نص وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية على : صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة
الأمر الثاني نص على تعيين سفير السعودية في أمريكا، الأمير خالد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير، في حين نص الأمر الملكي الثالث على تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير
وفي سياق منفصل وبالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها لمصر، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بـ »العفو والإفراج عن عدد من المواطنين المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة في عدد من القضايا المتنوعة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات ذات الصلة المعمول بها أو مخالفين لقواعد الإقامة غير القادرين على سداد الغرامات المقررة ـ نظاماً ـ بما يمكنهم من العودة إلى بلادهم، جمهورية مصر العربية، وأن تتولى السفارة المصرية في المملكة متابعة ذلك مع الجهات المعنية بما يكفل سرعة عودتهم إلى بلدهم الشقيق »، وفقا لما نقلته الوكالة السعودية
وعرفت الأميرة ريما كمتحدثة لبقة تتقن اللغة الإنجليزية ولها مشاركات في العديد من الفعاليات أشهرها حديث متداول بين للسعوديين لها في دافوس
وولدت السفيرة السعودية الجديدة لدى واشنطن، الأميرة ريما في الرياض عام 1975 ، قبل أن ترافق والدها وعائلتها إلى الولايات المتحدة وتكمل دراستها هناك لتحصل على شهادة البكالوريوس في دراسات المتاحف والآثار التاريخية من جامعة ”جورج واشنطن“ في الولايات المتحدة
ولمع اسم الأميرة ريما على مستوى العالم عندما تم تعيينها في منصب وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي في شهر أوت من 2016 في قرار عزز من المناصب القيادية التي تشغلها النساء في المملكة
كما تم تعيين الأميرة ريما في أكتوبر عام 2017 رئيسةً لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، وهو الاتحاد، الذي يسعى لتنظيم فعاليات ومشاركات مجتمعية مشوقة وجاذبة للمجتمع
وبين تلك المحطات التي مرت بها الأميرة ابنة الـ 44 عامًا، تولت بصفتها سيدة أعمال، منصب الرئيس التنفيذي لـ“شركة ألفا العالمية المحدودة“ والمؤسس والرئيس التنفيذي لـ“شركة ريمية“ بجانب مناصب قيادية أخرى في عدد من الشركات
وبجانب عالم الأعمال، تعد الأميرة ريما ناشطة في العمل الاجتماعي وأحد الأعضاء المؤسسين لجمعية ”زهرة لسرطان الثدي“ بعد إطلاقها مبادرة مجتمعية تهدف إلى رفع درجة الوعي الصحي الشامل
تم اختيار الأميرة ريما في شهر سبتمبر 2014 ضمن قائمة مجلة ”فوربس“ لأقوى 200 امرأة عربية كما تم تضمينها في قائمة كبار المفكرين العالميين التي أصدرتها مجلة ”فورين بوليسي“ الأميركية 2014
عاصر والدها الأمير بندر خلال فترة عمله سفيرًا لدى واشنطن، خمسة رؤساء أمريكيين، وعشرة وزراء خارجية، وأحد عشر مستشارًا للأمن القومي، وكان ذا نفوذ واسع في الولايات المتحدة الأمريكية وصانعي السياسات فيها
وتتسلم الأميرة ريما منصبها الجديد خلفًا للأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي جرى تعيينه في منصب نائب وزير الدفاع
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