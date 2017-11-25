تعميم اتهام دين بِأنّه هو الإجرام يوَلِّي بلادة وركاكة ومساطة

ما اتعس من الخوانجية اللي يقتلو باسم الرب، كان بعض اللادينيين اللي مشكلتهم الرب
الاجرام والقتل موجودون من اول التاريخ لليوم، قتلوا باسم الشيوعية والمسيحية والنازية والرأسمالية والحفاظ العرقي والأديان والالحاد وخير الفقراء والحفاظ على القوت والقضاء على الجهل والاستعمار والاستقلال وحب الوطن والدفاع عن العرض وامتلاك أسلحة الدمار الشامل والثورات الخ
فبحيث، اللي عندو مشكلة مع الاسلام ما يعتنقوش
فيما عدا ذلك، تعميم اتهام دين بانه هو الاجرام يولي بلادة وركاكة ومساطة…ما تبعدش على مساطة الخوانجية
والسلام
ألفة يوسف