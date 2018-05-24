تطاوين: القبض على شخص وحجز معدّات وذخيرة وقطع أثريّة

بناء على معلومات وبعد مراجعة النّيابة العموميّة، داهمت يوم 23 ماي 2018 مصلحة التّوقّي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بتطاوين منزل شخص قاطن بغمراسن عمره 36 سنة وحجزت داخله بندقيّتي صيد، نطاق حربي، مسدّسين عيار 09 مم، 03 مخازن، 93 اطلاقة عيار 09 و11 مم، اطلاقة لسلاح نوع « موزر »، خنجر، 16 خرطوشة عيار 20 مم و148 قداحة وكمية من البارود، 11 قطعة أثريّة، مجموعة من المخطوطات الورقيّة، منظار نهاري، بوصلة، ميزات تقليدي، معدّات لشحن الذّخيرة وآلات لتنظيف الأسلحة وجهاز الإعلاميّة
باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بإحالته على فرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني والاحتفاظ به وحجز جميع المعدّات والذّخيرة والقطع الأثريّة وإدراج شخص آخر على علاقة به بالتّفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه