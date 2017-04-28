Home
تطاوين : أحزاب الحكومة عَاجِبْهُمْ الحَالْ ويَاكْلُو وِيقِيسُو

تطاوين : أحزاب الحكومة عَاجِبْهُمْ الحَالْ ويَاكْلُو وِيقِيسُو

سياسة, عربي | 28/04/2017 |

أن أكون في المعارضة لن يمنعني في أن أعتبر ما وقع أمس للسيد رئيس الحكومة في تطاوين عمل خطير غير مقبول وغير معقول وهو بمثابة شروع في السطو على الدولة sahbi ben fradj machrou3 tunisieولا يمكن ان نغطي عليه بمشاكل التنمية والتشغيل والشفافية في قطاع النفط
وما يحدث اليوم حول حقول النفط يؤكد هذا الحكم
يوسف الشاهد كان يعلم قبل يوم من زيارته بأن شيئا ما سيقع ونصحوه بعدم الذهاب وأصر على الزيارة معتبرا ان العدول عنها هو تخلٍّ عن مسؤولياته وترسيخ للسطو على سلطة الدولة
ولا يمكن أن نتصور أن الاحزاب المشاركة في الحكومة لم تكن على علم بما يتم تحضيره مما يعني أنهم إما عاجزين وإما عاجبهم الحال وياكلو ويقيسو
ولا يمكن أن نتصور أن يبتلع السيد يوسف الشاهد ما حدث وما يحدث وما قد سيحدث بدون أن يتخذ الاجراءات اللازمة لحفظ سيادة الدولة ووحدة ترابها وتواصل خدماتها
كما لا يمكن ان ننسى ان هذه الحكومة تشتغل تحت عنوان الوحدة الوطنية التي هي بدورها ناتجة عن مبادرة من رئيس الجمهورية الذي هو بحكم الدستور الضامن الاول للدستور ووحدة وسيادة الوطن

الدكتورالصحبي بن فرج ،عضو مجلس نواب الشعب ، كتلة الحرة