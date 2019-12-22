تشكيل الحكومة : حزب يوسف الشاهد شاهي و ينَكَّسْ

إن المجلس الوطني المنعقد بصفة استثنائية يوم الأحد 22 ديسمبر 2019، وبعد تدارسه لآخر مستجدات مسار تشكيل الحكومة، يهمه أن يعبّر عن ما يلي
1. تحذر حركة تحيا تونس من تداعيات أزمة تشكيل الحكومة على الوضع العام بالبلاد وعلى التزامات الدولة التونسية والتحديات الاقتصادية التي تواجهها، وتدعو إلى الإسراع في مسار تكوين الحكومة
2. إن دخول الحركة في المشاورات تمّ بعد انقضاء المهلة الدستورية الأولى، انسجاما مع موقف الحركة الدّاعي إلى « حكومة مصلحة وطنية »، وتغليباً لروح المسؤولية لحلّ أزمة تشكيل الحكومة في ظل نتائج الانتخابات واختيارات الحزب الفائز. و رغم حرصها على إنجاح مسار تشكيل الحكومة، والدّور الإيجابي والمسؤول الذي قامت به، فإن الحركة تعاين تعثّر المفاوضات وحصيلتها التي لا توفّر شروط النجاح ولا الظروف الملائمة للمشاركة في الحكومة المقبلة
3. أمام غياب شروط تشكيل « حكومة مصلحة وطنية »، فإن حركة تحيا تونس تذكّر بأنها غير معنية بالمشاركة في الحكومة المقبلة
4. تجدّد الحركة الدعوة إلى تكوين « حكومة مصلحة وطنية » حقيقية تقوم على شراكة سياسية وطنية مسؤولة، باعتبار المرحلة سياسية بامتياز حتى يمكن مواجهة استحقاقات الثورة وتجسيد برنامج يواصل تفعيل الإصلاحات الكبرى ومقاومة الفساد والحرب على الإرهاب والتّطرّف
5. يفوّض المجلس الوطني لرئيس الحركة متابعة المستجدات على الساحة السياسية للتفاعل مع تطوّر الأوضاع
تونس في 22 ديسمبر 2019
يوسف الشاهد
رئيس حركة تحيا تونس
بيان