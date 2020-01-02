تشكيل الحكومة: حزب نبيل القروي يرفض رفضا قاطعا الأسماء التي اقترحها حبيب الجملي

في متابعة للمشاورات التي يجريها السيد الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف يعلن حزب قلب تونس عن رفضه رفضا قاطعا التعامل مع القائمة الوزارية المقترحة من خلال ما يصدر من تسريبات عبر مواقع التواصل الافتراضي
– يعلم قلب تونس الرأي العام الوطني وهياكل الحزب وقواعده أن لا مفاوضات جمعته مع السيد الحبيب الجملي كما لم يتم الحديث فيما يتعلق بمقترحات حول الأسماء والمهام المطروحة عليهم في الحكومة
– إنّ منح حزب قلب تونس الثقة للحكومة المقترحة يبقى رهين
• التشاور المسؤول والرسمي مع قيادة الحزب
• إطلاع الحزب بصفة رسمية على برنامج الحكومة والقائمة الوزارية المفترضة والتشاور بشأنها
– إن التعامل المطلوب في هذه المرحلة يقتضي الالتزام بمنطق الدولة والمؤسسات في مناخ تسوده الثقة والاحترام المتبادل بين المؤسسات والهياكل المكونة للمشهد الحكومي والسياسي
تونس، في 02 جانفي 2020
عن حزب قلب تونس
الرئيس
نبيل القروي