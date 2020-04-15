تسجيل 72 تحليل إيجابي جديد ليصبح العدد الجملي للمصابين بفيروس كورونا بتونس 780 حالة مؤكدة

الوضع الوبائي اليومي بتاريخ 14 أفريل 2020، لفيروس الكورونا « كوفيد-19 » بتونس
تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 14 أفريل 2020، تم إجراء 722 تحليلا مخبريا : المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 185 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 349 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 61 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 94تحليلا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 33 تحليلا
ولقد تم تسجيل 72 تحليل إيجابي، 39 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و33 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 780 حالة مؤكدة من بين 13137 تحليلا جمليا، تتوزع على 23 ولاية كالآتي
تونس 187
أريانة 83
بن عروس 81
منوبة 36
نابل 12
زغوان 3
بنزرت 18
باجة 3
جندوبة 1
الكاف 5
سوسة 68
المنستير 36
المهدية 12
صفاقس 31
القيروان 6
القصرين 5
سيدي بوزيد 5
قابس 15
مدنين 70
تطاوين 25
قفصة 23
توزر 04
قبلي 51
عدد الوفيات 35: تونس (5)، أريانة (6)، بن عروس (2)، منوبة(4)، نابل (1)، الكاف (1)، سوسة (5)، المهدية (1)، صفاقس (5)، سيدي بوزي (1)، مدنين (3)، تطاوين (1
من جانب آخر، تعلم الوزارة أنه منذ تاريخ 22 مارس 2020، تم إجلاء 2905 شخصا، من بينهم 946 شخصا أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري، كما سجّلت من بينهم 29 حالة إصابة وافدة وقع التكفل بها في مراكز الإيواء التي تم وضعها للغرض
وقد تم إخضاع حوالي 3500 شخصا من بين المخالطين للحالات المؤكدة المسجلة إلى هذا التاريخ للحجر الصحي الذاتي
هذا، وتؤكد وزارة الصحة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا
وتدعو وزارة الصحة كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره