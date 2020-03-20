تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بتونس ليصبح العدد الجملي للمصابين 54 حالة مؤكدة

أعلنت الدكتورة نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة اليوم الجمعة 20 مارس 2020 خلال لقاء إعلامي إلتأم بمقرّ وزارة الصحة عن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في تونس بعد صدور نتائج 79 تحليلا مخبريّا أسفرت عن 15 نتيجة إيجابيّة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 54 حالة مؤكدة : 36 حالة مستوردة، 18 حالة محلية
تتوزع كآلاتي
ثلاثة عشر(13) حالة في ولاية أريانة 8 حالات منها مستوردة إضافة إلى 5 حالات عدوى محلية
حالتان(02) في ولاية القيروان إحداها مستوردة إضافة إلى حالة عدوى محليّة
حالة واحدة(01) مستوردة واحدة في ولاية قفصة تماثلت للشفاء
ثلاث(03) حالة في ولاية المهدية إحداها مستوردة إضافة إلى حالتي عدوى محلية
سبعة عشر (17) حالة في ولاية تونس 11 حالة منها مستوردة إضافة إلى 6 حالات عدوى محلية
حالتان (02) في ولاية بنزرت إحداها مستوردة (غادرت تونس) إضافة إلى حالة عدوى محليّة
أربع (4) حالة في ولاية تطاوين 3 حالات منها مستوردة إضافة إلى حالة عدوى محليّة
أربع (4) حالة في ولاية سوسة مستوردة
ثلاث (3) حالة في ولاية المنستير 2 حالات منها مستوردة إضافة إلى حالة عدوى محليّة
حالتان (2) في ولاية بن عروس واحدة منها مستوردة إضافة إلى حالة عدوى محليّة
حالة واحدة (1) حالة في ولاية مدنين مستوردة
حالة واحدة (1) حالة في ولاية نابل مستوردة
(1) حالة واحدة(1) في ولاية صفاقس مستوردة
كما تعلم وزارة الصحة أنّه في إطار المتابعة الحينيّة للحالات المشبوهة وقع إلى حدّ هذا اليوم إخضاع 11006 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 3439 منهم أتمّوا فترة المراقبة الصحيّ
وزارة الصحة