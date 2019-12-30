تركيا : حزب الشعب الجمهوري يعارض إرسال قوات تركية إلى ليبيا

أعلن حزب الشعب الجمهوري في تركيا، اليوم، الاثنين، رفضه مشروع قانون الحكومة الذي يسمح بإرسال القوات التركية إلى ليبيا
أعلن حزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر حزب معارض في تركيا، الاثنين، معارضته مشروع قانون يسمح بنشر القوات التركية في ليبيا
وقال أونال جاويك أوز، نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري، عقب اجتماع عقد في مقر الحزب بين وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو وزعيم الحزب كمال كليجدار أوغلو، إن خطوة إرسال قوات تركية إلى ليبيا ستؤدي إلى تفاقم الصراع في البلاد وتسبب بانتشاره في كل أرجاء المنطقة
وأعرب جاويك أوز عن اعتقاده : أن تركيا يجب أن تعطي الأولوية للدبلوماسية، بدلا من أن تكون طرفا في حرب بالوكالة. ما يجري الإعداد له، سيؤدي إلى تدهور الوضع الحالي، وقد أبلغنا تشاووش أوغلو بأن هذا ليس صحيحا
وأضاف : إرسال قوات إلى هناك في هذه الحالة سيزيد من آثار النزاعات في المنطقة ويسبب انتشارها.. إننا ننظر إلى مشروع القانون بشكل سلبي
بدوره، قال وزير الخارجية التركي إنه استعرض مع كليجدار أوغلو، حيثيات مذكرة التفويض التي ستعرضها الحكومة التركية على البرلمان، من أجل ارسال قوات إلى ليبيا، شارحا أسباب الحاجة لاستصدار المذكرة، من حيث المصالح القومية للبلاد والتصدي للتهديدات التي تواجهها تركيا
وأوضح أن التقدير يعود في نهاية المطاف لقيادة حزب الشعب الجمهوري، بشأن موقف الحزب من المذكرة، أثناء التصويت عليها في البرلمان
وعقب ذلك توجه تشاووش أوغلو إلى مقر حزب « إيي » المعارض، لاطلاع زعيمته « مرال أقشنر » على حيثيات المذكرة
من الجدير ذكره أن حزب الشعب الجمهوري دعم في السابق مشاريع القوانين البرلمانية لإرسال قوات تركية إلى شمال سوريا، حيث نفذت تركيا ثلاث عمليات عبر الحدود في ثلاث سنوات. ومع ذلك، فقد قالت إنها لم توافق على الأعمال العسكرية التركية خارج حدودها
والسبت الماضي، قالت مصادر في حزب العدالة والتنمية التركي، إن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها في البرلمان، الخميس القادم، في ضوء طلب طرابلس الدعم العسكري رسميا، والتطورات في المنطقة
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قد صرح في وقت سابق، بأن التفويض سيكون في الجلسة العادية في الثامن أو التاسع من شهر يناير
فيما قال الصحفي التركي، حمزة تيكن، إنه من المتوقع أن يبكر البرلمان التركي بعقد جلسته من أجل المصادقة على تفويض الجيش بتقديم دعم عسكري لحكومة السراج في ليبيا
وكتب الكاتب التركي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي « تويتر »: إن هناك / توجها لتقديم موعد انعقاد البرلمان التركي قبل الموعد المحدد مسبقا… وذلك للمصادقة على تفويض الجيش التركي بتقديم الدعم العسكري البري البحري والجوي لحكومة الوفاق في ليبيا
وطلبت حكومة الوفاق غير الشرعية في ليبيا و المسنودة بالمليشياتالإخوانية الإرهابية، رسميا من تركيا تقديم دعم عسكري جوي وبري وبحري
من جانبها أكدت وزارة الدفاع التركية، الجمعة الماضي، أن الجيش التركي جاهز لأي مهمة خارج الحدود بما فيها الأراضي الليبية، وذلك عقب طلب حكومة الوفاق الليبية الدعم العسكري من أنقرة، في استفزاز واضح للدول الرافضة للأمر.
المصدر : الأناضول و رويترز