ترامب لا يريد حربا مع إيران وإن طلبت السعودية الحماية فعليها أن تدفع لنا الأموال

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه « يبدو » أن إيران تقف وراء الهجوم على منشأتي نفط أرامكو السعودية في بقيق وخريص، لكنه أشار إلى أنه من المبكر الجزم بذلك، ونفى ترامب رغبته في الدخول في صراع جديد لكنه اعتبر أنه : في بعض الأحيان نضطر لذلك
وقال ترامب، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، مساء الإثنين، ردا على سؤال عما إذا كانت إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي أرامكو، إن : الأمر يبدو كذلك، نحن نتحقق من ذلك الآن وسوف نبلغكم
وأضاف ترامب أنه لا يريد حربا مع إيران، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أفضل أسلحة وتحديدا الطائرات المقاتلة والصواريخ. وتابع بالقول : الولايات المتحدة أكثر استعدادا » لأي صراع من أي دولة أخرى في التاريخ، وأوضح: « مع قول ذلك، نحب بالتأكيد نرغب في تجنبه
وكرر ترامب تصريحاته التي سبق أن رددها عن السعودية عليها أن تدفع الأموال لبلاده مقابل حمايتها، ملمحا إلى أن عليهم أن يدفعوا إذا شنت الولايات المتحدة عملا عسكريا. وقال: كان ذلك هجوما على المملكة العربية السعودية وليس هجوما علينا، ولكننا بالتأكيد سنساعدهم، إنهم حليف عظيم، وأنفقوا 400 مليار دولار على دولتنا خلال السنوات الأخيرة
وأضاف : أعتقد أنها مسؤولية السعوديين، إذا كان شخص ما مثلنا سوف يساعدهم، أعلم أنه سيتم دفع المال مقابل ذلك، الحقيقة هي أن السعوديين سيكون لهم مشاركة كبيرة إذا قررنا أن نفعل شيئا ما، وهذا يتضمن الدفع، وهم يفهمون ذلك بشكل كامل
وبسؤاله عما إذا كان قد وعد السعوديين بحمايتهم، قال الرئيس الأمريكي: « لا لم أعد السعوديين بذلك ». وأضاف: « يجب أن نجلس مع السعوديين ونتوصل إلى شيء ما ». وأشار إلى أن وزير خارجيته مايك بومبيو ومسؤولين آخرين سوف يزورون السعودية قريبا