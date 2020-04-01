تحيا الكورونه… يا ستّ الحبايبْ

اِلتقيته في السوق ورائحة الخمرة تنبعث على بعد متر، المسافةِ المطلوبة في كرونا، كان يغنّي مستلطفا الحكومة على غير عادته
شبكْنا الحكومه/ وصبحْنا أرايبْ
ناسبْنا الحكومه/ وبقينا حبايبْ
يا ربّي الكورونه/ يا ستّ الحبايبْ
اِستغربت الأمر وقد عرفته سابّا شاتما للحكومة، كان يغنّي وهو يتمايل يكاد يسقط حتّى استقام واقفا ينوي احتضاني حبّا وعشرة سنين، إذ لم نلتق منذ أشهر، ذكّرته بمسافة الأمان، ولُمته على كسره الحظر وقد برّرت له خروجي، كاد ينفلق ضحكا وهو يقول » حظر إيه إلّي أنت جاي تقول عليه »، سرعان ما أجبته « أنت عارف قبلي معنى الحظر إيه »
أحْيتْ فيّ الأغنية ذكريات معه قديمة، رددتُ بمحبّة ومودّة، سألته عن حاله وذكّرته بالتزام الحظر، ابتسم يقول: « الحكومة هذي أحسن حكومة، ربّي يدوم عليّ ها الحظر، منافعه كثيرة »، كدت أؤنّبه لموقفه من الحظر، ابتسم وقد تقدّم خطوة ليربّت بيده على كتفي، تأخّرت حفاظا على نفس المسافة، قال يشوّقني للسبب وأنا أتظاهر باللامبالاة: « توعدني إذا قلت السبب تكتب لي رسالة شكر للحكومة ولقيس سعيد على قرار الحظر »، اجتهدت في إخفاء ازدياد شوقي لمعرفة السبب وقد صار يمجّد الكرونة علنا، سارعت بالاعتراف بشوقي حذر أن يلتفّ بنا شباب السوق، أدخلت يدي في جيبي لأسحب ورقة نقديّة، سارع بالقسم أنّه لن يتسلّم مني مليما واحدا، وأراني حفْنة أوراق نقديّة وهو يقول: « تعرف سي توفيق في الحظر شبعت فلوس »، سألته غاضبا إن ساعد المهرّبين والمحتكرين، نفى وهو يخبرني: « بكل بساطة سي توفيق، في حظر الجولان، أنا ملتزم، الخرْجة لا، أمّا نخرج في الحظر الصحّي والفائدة موجودة، تعرف حوشنا فيه أربعة بيوت، ونحن أربعة إخوة معرسين إلاّ أنا، كلهم شادين ديارهم مع نساهم ملتزمين بالحظر وبكذا وشي، الثلاثة كل واحد مع مرتو في بيت، وبابا وامي في بيت، وانا راعبهم كل مرّة نسكن مع واحد، وعيّفتهم في حياتهم بالزيارات الفجئيّة
قلت: « ممتاز، كل العائلة ملتزمة بالحظر، لكن فسّر لي استفادتك أنت من الحظر، قال: « كل واحد من إخوتي يوميّا يعطيني عشرة آلاف، المهم نخرج و »نقلب منظري » ونخلّيه مع مرتو، يا سي توفيق، تعرفْ، الوالد نفسو، وهو توّا في السبعين سنة، يعطيني يوميا عشرين دينار
الدكتور توفيق العلوي