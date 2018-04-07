تتويج زيت الزيتون التونسي « أولِيْفا » بلقب : منتوج السنة بكندا

تم مؤخرا تتويج الزيت الزيتون التونسي “ »أولِيْفا »“ بلقب “منتوج السنة بكندا”، ويعتبر هذا اللقب أكبر جائزة يمنحها المستهلك للابتكار في المنتوج، حيث تم احداث مسابقة “منتوج السنة” في فرنسا منذ 30 سنة وانتشرت في 42 دولة مع الحفاظ على نفس الهدف وهو توجيه المستهلكين إلى أفضل المنتوجات في أسواقهم مع مكافأة المنتجين على الجودة والابتكار
وفي كندا، يتم دعم ختم “منتوج السنة” من خلال أصوات الآلاف من المستهلكين الكنديين، حيث أنه يوفر على المستهلكين الوقت والمال. وبالنسبة للمشاركين في المنتجات الأولية، تعتبر الجائزة رسالة تسويقية قوية أثبتت أنها تزيد الوعي والاختبار وجودة المنتج
ويتم اختيار منتج السنة بكندا بدخول منتجات استهلاكية مبتكرة من حيث التصميم أو الوظيفة أو التعبئة أو المكونات، ثم تختار لجنة التحكيم المتسابقين النهائيين الذين يستوفون معايير القيمة والابتكار لمنتج العام. بعد ذلك يتم تصنيف هؤلاء المرشحين النهائيين ويتم تقييمهم من خلال استطلاع عبر الإنترنت للمستهلكين الكنديين. يصوت المستهلكون ويختارون المنتوجات الفائزة التي يعتقدون أنها تستحق منتج كندا لهذا العام والختم الأحمر المعترف به دوليًا. ثم يتم الإعلان عن المنتوجات الفائزة سنويًا والمؤهلة لاستخدام ختم منتج السنة في التسويق والاتصالات لمدة عامين
المصدر : وزارة الفلاحة