الرئيس الباجي يتابع مع الشاهد تأمين الجيش الوطني للمواقع الحيوية والإستراتيجية

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأربعاء 17 ماي 2017 بقصر قرطاج رئيس الحكومة يوسف الشاهد
وصرح رئيس الحكومة أن اللقاء استعرض الوضع العام بالبلاد وخاصة تحسن الوضع الأمني وبداية تعافي الاقتصاد الوطني الذي أبرزته المؤشرات الإيجابية الأخيرة
كما تناول اللقاء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في علاقة بخطاب رئيس الجمهورية الأخير للشعب التونسي ومن أهمها تأمين الجيش الوطني للمواقع الحيوية والإستراتيجية وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وإحداث بنك الجهات
كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى الإجراءات والتدابير التي أقرتها الحكومة لضمان حسن تزويد الأسواق خلال شهر رمضان المعظم والتحكم في الأسعار والاستعدادات لإنجاح الموسم السياحي الصيفي القادم وتأمين عودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن في أحسن الظروف