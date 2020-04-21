تأكيد مريب على العلاقة المتميزة بين مجلس نواب الشعب والحكومة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2020 بقصر قرطاج السيد علي الحفصي الجدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان
وأفاد السيد علي الحفصي الجدي أنه أطلع رئيس الجمهورية على مختلف مشاريع القوانين الجاري إعدادها، وأشار إلى العلاقة المتميزة بين مجلس نواب الشعب والحكومة وعلى تواصل العمل والتعاون بين المؤسستين
وقد أكد رئيس الجمهورية على أهمية الانسجام والتناغم في العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل مصلحة تونس، مشددا على أهمية تعاضد جهود كل مؤسسات الدولة لتجاوز الصعوبات والمشاكل التي تواجهها بلادنا في مختلف المجالات