بِكُلِّ حزم، فتح بحث تحقيقي في جوازات السفر « العذراء » المسروقة

إثر تعرّض مقرّ القنصلية العامة التونسية بليون فجر السبت 8 جويلية 2017 إلى عملية خلع وسرقة من قبل مجهولين، تحول فريق من الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية يوم الأحد 9 جويلية الجاري للتحقيق على عين المكان في ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات
وكشفت نتائج التحقيق الأولية عن سرقة عدد هام من جوازات السفر « العذراء » وذات الأرقام التسلسلية المحددة ووثائق إدارية إضافة إلى مبلغ مالي في حدود 4000 أورو
وقد تم إعلام الجهات التونسية المختصة، التي تولت في الإبان إلغاء جوازات السفر المفقودة لتصبح بذلك غير قابلة للاستعمال بأي شكل من الأشكال
كما تعهدت السلط الفرنسية المختصة بالتنسيق مع مصالح القنصلية التونسية بالبحث والتحقيق في الحادثة لتحديد هوية الجناة ومتابعتهم قضائيا
وقد اقتضت ضرورة التحقيق تعليق العمل بالقنصلية العامة يوم السبت 8 جويلية ليستأنف بصفة عادية اليوم الثلاثاء 11 جويلية 2017 حسب التوقيت الإداري المعمول به
وتؤكد الوزارة أنه لن يكون لهذه الحادثة أي تأثير على مصالح التونسيين المقيمين بمرجع نظر القنصلية العامة بليون وعلى آجال تسليم الوثائق الخاصة بهم