بَرْشَه ناسْ تحِبْ تَاكِلْ القَسْطَلْ بيِدْ القَطُّوسَة

صباح الخير
حرقوه والا حرق روحو… بعيدا على التكتيك السياسي القذر… الخبر الّي راسخ في بالي : عبد الرزاق مات… بعد الموت الناس الكل اتنجّم تهتري وتحلل وكل واحد يجبد في الخبر لمصلحتو… آما عبد الرزاق مات وما عادش باش يرجع…
البلاد خرّبوها… جوّعوها… مرّضوها… العباد عيات من كل شيّ… العباد فاض بيها الكاس وعافت وكرهت كل شيّ… آما روح التونسي عزيزة مهما كان الغضب والقهر ومهما كانت الوجيعة… حاجتنا بيكم حيين… حاجتنا ليكم حيين … الاعداء من كل جهة… يحبّوها تزيد تخرب باش يحرقوها ويملكوها… قاوموا … الموت هدية للّي ناوين على خلاها وجلاها…
خمسة سنين نكتب عالامل… خمسة سنين نعدي ساعات نتواصل مع عباد تحبّ تهجّ والا تنتحر… والعباد الي قايمة الصباح ماشية للشيميو … عباد ما نعرفهمش وعمري ما ريتهم … ما نعرفش وجوههم وما نعرفش أساميهم صحاح والا أسامي مستعارة… أما خفت عليهم كاينهم بناتي … أولادي … خواتي … قطعة مني… يكفي انهم توانسة يفركسو على كلمة حنينة قادرة باش تمنع كارثة… يمكن برشه فيهم قاعدين يقراو في هالتدوينة نقلّهم نحبّكم قدّ الدنيا… وبرشه الي عملوا الامل تكركيرة قاعدين يقروا ويمكن يبارتاجيو التدوينة لتسوّل بعض الجامات اليتيمة…
علاش نقول في هالكلام… على خاطر قاعدة نشوف الي برشه ناس تحبّ تاكل القسطل بيد القطوسة وما يهمهاش القطوسة تحرق يدها والا تتحرق بكلها… إذا اليوم فمّة ناس قادرة باش تقول قاوموا… دافعوا على مطالبكم آما ما تموتوش وما تحرقوش بلادكم… ما عليهم كان يتكلّموا… الكلام وقتلي يبدى خارج مالقلب يصنع المعجزات
نهاركم مقاومة… نهاركم وطن … نهاركم حياة
ليلى طوبال
الصورة : واحد ممّن يحبّون أكل القَسْطَلْ بيِدْ القَطُّوسَة