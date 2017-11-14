بي.بي.سي تنشر « السرّ القذر » الذي سمح لإرهابيي داعش بالخروج من الرقة تحت عيون التحالف الدولي

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية يوم 13 نوفمبر عن تفاصيل صفقة سرية سمحت لمئات من مسلحي تنظيم « داعش » الإرهابي وأسرهم بمغادرة مدينة الرقة تحت إشراف التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والمقاتلين الأكراد، الذين سيطروا على المدينة
وساعدت هذه الصفقة بخروج بعض أهم أعضاء التنظيم الإرهابي، والعشرات من المقاتلين الأجانب، علما أنهم انتقلوا إلى أنحاء سوريا المختلفة، بل وحتى وصل عدد منهم تركيا، وفق شبكة « بي بي سي » البريطانية في تقرير عنوانه « السّرالقذر » المنشور بالإنقليزية
ونقلت الهيئة عن سائق إحدى الشاحنات التي كانت ضمن قافلة خروج مسلحي « داعش » الإرهابي من الرقة، تأكيده أن الرحلة بدأت في الـ12 أكتوبر الماضي واستمرت 3 أيام، ونقلت كذلك أطنانا من أسلحة وذخائر التنظيم
وكشف السائق أنه هو وعشرات السواق الآخرين وعدوا بآلاف الدولارات للقيام بهذه المهمة، لكن بشرط أن تبقى سرية، لكنهم لم يستلموا أي أتعاب حتى الآن، رغم إتمامهم الهمة، التي وصفت بـ : رحلة الذهاب إلى الجحيم
وقال : نقلنا حوالي 4 آلاف شخص بما في ذلك النساء والأطفال، على متن مركباتنا ومركباتهم معا، عندما دخلنا الرقة، كنا نظن أن هناك 200 شخص لنقلهم، ولكن في حافلتي وحدها، نقلت 112 شخصا
وتم ترتيب صفقة مع « داعش » الإرهابي من بعد أربعة أشهر من القتال الذي دمر المدينة وسكانها، وبهذا تم إنقاذ حياة أرواح العديد من مقاتلي المعارضة الأكراد والعرب من الذين قاتلوا التنظيم، لكنه ساعد أيضا مئات من « داعش » على الفرار من الرقة
وتؤكد « بي بي سي » أن التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، لا ترغب في الاعتراف بدورهما في الصفقة، مبينة أنها كشفت هذا « السر القذر » بعد أن تحدثت إلى عشرات الأشخاص الذين كانوا إما على متن القافلة من سائقين، أو شاهدوا القافلة، أو من الذين تفاوضوا على الصفقة
المصدر: بي بي سي