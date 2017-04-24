بيان الإتحاد العام التونسي للشّغل حول إضراب جوع الأسرى الفلسطينيين

لليوم الثامن على التوالي يخوض أكثر من 1600 أسير فلسطيني في سجون الكيان الصهيوني إضرابا عن الطعام تحت شعار إضراب الكرامة متحدّين جبروت الاحتلال الصهيوني وحصاره ومبدين صمودا بطوليّا، في إطار حركة نضالية تصاعدية تسندها حركات تضامنية في فلسطين المحتلّة وفي المخيّمات، وإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل، وهو يتابع بانشغال وقلق صحّة الأسرى وخاصّة التدهور الخطير الذي عرفته صحّة القائد الأسير مروان البرغوثي وسعي قوات الاحتلال إلى علاجه قسريّا
يعبّر عن تضامنه مع المضربين عن الطعام ومع كافّة الأسرى البواسل الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية ولم تلن عزائمهم ولا ضعفت هممهم ويحيّي صمودهم وصمود عائلاتهم
يحمّل الكيان الصهيوني مسؤوليته عن صحّة المضربين وعن حياتهم. ويدين بشدّة ما تسلّطه قوى الاحتلال الصهيوني على الأسرى في السجون من عسف عبر الإطالة في مدّة الأحكام والتعذيب المادّي والنفسي الذي يتعرّضون له وعبر سياسات العزل والمحاصرة ومنع الزيارات
يدعو القوى الحيّة والديمقراطية في تونس وفي الوطن العربي وكلّ أحرار العالم المؤمنين بقضايا التحرّر والانعتاق الاجتماعي إلى تنظيم حملات مساندة للأسرى الفلسطينيين من أجل كسر العزلة المضروبة حولهم وتحريرهم، وتنظيم حركات تضامنية لفكّ الحصار الإعلامي عنهم وإبلاغ صوت الأسير الفلسطيني إلى العالم
يدعو الاتحاد الدولي للنّقابات إلى تنظيم حملة نقابية دولية للضغط على الكيان الصهيوني حتّى يتمّ تحرير الأسرى ووقف معاناتهم
الحرية للأسرى الفلسطينيين
المجد والخلود للشهداء
النصر لشعبنا في فلسطين
تونس في 24 أفريل 2017
الأمين العام
نورالدّين الطبّوبي