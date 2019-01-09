بوجمعة الرميلي يكتب : إنهم مستعدون للعبث بكل شيء

إنهم مستعدون للعبث بكل شيء
واقعة اعلامية غريبة جرت اطواراها علي شخصيا
دعيت اليوم الأربعاء 9 جانفي إلى حوار إذاعي على إذاعة شمس ف م. وكان في تقديري أنه سيجري في ظروف عادية، إلا اني تلقيت هاتفا من إحدى أعضاء لجنة إعداد مؤتمر نداء تونس تعلمني فيه بأنه وقع تشويه تدخلي الإذاعي بأن وضع له عنوانا مثيرا ‘بوجمعة الرميلي يقول يا حافظ يزي مالزعامات’ بينما التسجيل المصاحب لهذا العنوان المثير لا يتضمن شيئا من هذه النوع. وباتصالي بالإذاعة أجابوني بأنني رصرحت بذلك وسيسمعوني كلامي، وبعدما أسمعوني التسجيل تبين أن العنوان كذبة مائة بالمائة، فأعلمتهم أنني سأحتج على هذا التصرف الغريب من طرف إذاعة عمومية، ولما اتصلت بإدارة وقيادة نداء تونس وجدتهم على علم بكامل أطوار المناورة الخبيثة لبث الفتنة والتشكيك. من يقف وراء العبث؟ ومن القادر على وضع حد لذلك؟ وهل في البلاد قوانين تحمي العباد؟
بوجمعة الرميلي