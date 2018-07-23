بوجمعة الرميلي يرسل نداء العشرة والماء والملح المشترك إلى حافظ ويوسف

نداء العشرة والماء والملح المشترك إلى حافظ ويوسف
أنتما تعرفان أنني، خلافا لكل البقية، لم ولن أطالب بأي موقع في أي مكان من السلطة، وهو ما يجعل من طلبي لكما طلبا مجردا من اي خلفية
اطالبكما بالاستقالة من رئاسة الحكومة وقيادة الحزب
لماذا ؟
فيما يخص رئاسة الحكومة لسببين، الأول عدم النجاح في إيقاف النزيف المالي والاقتصادي الذي وقع الوعد به، والثاني يتمثل في ان الركيزة الوحيدة التي تقوم عليها الحكومة أي الوحدة الوطنية تصبح منتهية بخروج الاتحاد العام التونسي للشغل اذا لم يتم التغيير الشامل في الحكومة الذي يشترطه، وهو حر كمنظمة عمالية ووطنية عريقة في اتخاذ الموقف الذي يلزمه في خصوص المشاركة أم لا في مسار الوحدة الوطنية، بالرجوع في خصوص هذا القرار الى هياكله الديمقراطية والشرعية
وفيما يهم الحزب نداء تونس فإن الفشل لا يستحق الكثير من الاستدلال نظرا للانقسامات المتعددة والمتنوعة في الهياكل وفي الكتلة و نظرا للخسارات الانتخابية المتتالية والثقيلة
اخوي وصديقي حافظ ويوسف أنتما من فصيل الشباب ومستقبلكما مازال أمامكما وسوف يراعى لكما بالمساهمة في إخراج تونسنا العزيزة علينا جميعا من المأزق التي تردت فيه
اما فيما تبقى وما سيتبع فللحديث بقية
بوجمعة الرميلي