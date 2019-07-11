بنغازي : 4 قتلى وجرح 33 في تفجير إرهابي بمقبرة الهواري

استشهد 4 أشخاص بينهم عسكريون وجرح 33 آخرين ظهر اليوم الخميس، في تفجير إرهابي استهدف جنازة اللواء خليفة المسماري في بنغازي
هذا وقد انفجرت سيارة مفخخة أثناء مراسم تشييع جثمان اللواء خليفة المسماري الذي توفي بعد صراع مع المرض، إلى مثواه الأخير بمقبرة الهواري جنوب بنغازي
وأفادت مصادر لشبكة « روسيا اليوم » بنجاة اللواء ونيس بوخمادة، واللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم « الجيش الوطني الليبي »، وعدد من قيادات القوات الخاصة المشاركين في مراسم تشييع اللواء خليفة المسماري
وأشارت المعلومات إلى أن التفجير أدى إلى تدمير 9 آليات عسكرية، في وقت أعلن فيه « الجيش الوطني الليبي » عبر صفحته الخاصة على « تويتر » أن من بين الجرحى أحد أبناء اللواء خليفة المسماري.
وأفاد مصدر أمني لشبكة « روسيا اليوم » بأن الأجهزة الأمنية تجري تحقيقات واسعة في فرضية « الإهمال الجسيم في تأمين جنازة اللواء المسماري »، بعدما كشفت المعلومات بأن السيارة المفخخة التي انفجرت في التشييع، كانت مركونة ومتروكة منذ صباح اليوم الخميس في المقبرة
اسماء الشهداء في التفجير الإرهابي الغادر داخل مقبرة الهواري
1 – عبدالفتاح موسى إدريس المهشهش
2- حسين فرج سليمان العنيزي
3 – وليد القذافي الكبير
4 – مجهول
اسماء الجرحى بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث
1 – علاء بشار
2- زكريا محمد
3 – يوسف إبراهيم الحداد
4 – حاتم عبدالرؤوف الشيباني
5 – سالم الشريف الكبير
6- فرج سليمان العنيزي
7- سعد ناصر
8 – أحميدة رمضان عمر
9 – محمد مصطفى بريمة
10 – محمد ضيف الله عبدالونيس العوكلي
11 – طارق خليفة المسماري – العجل
12 – علي أدهم عبدالقادر فركاش
13 – محمد سعد المسماري
اسماء الجرحى بمركز بنغازي الطبي
1 – أحمد محمود عبدالرحمن – 38 سنة – أرض شبنة – مدني
2 – أيمن علي آدم – 1991 – توكرة – مدني
3- مهند عبدالرازق حمد – 30 سنة – أرض شبنة – شرطي مرور
4 –أحمد عبدالله حبريشة – 45 سنة – أرض أزواوة – تابع للقوات الخاصة
5- فرج حمد الدينالي – 59 سنة – الكويفية – شرطي مرور
6 – حاتم المبروك أحمد – 37 سنة – السلماني – شرطي مرور
7 – حامد إبراهيم حامد – 25 سنة – الهواري – تابع الشرطة العسكرية
8 – رائد عدنان عطية المنصوري – 42 سنة – حي السلام – ضابط بالأمن الخارجي
9 – عبدالله حامد المشري – 29 سنة – بنينا – تابع للقوات الخاصة
10 – أحمد محمد علي العمامي – 26 سنة – المساكن – تابع للقوات الخاصة
11- علي خليل المسماري – 40 سنة – الهواري – مدني
12 – عقيد سالم موسى السعيطي – 60 سنة – شارع جمال عبدالناصر – تابع للقوات الخاصة
13 – علي محمد بن غربية – 60 سنة – الهواري – مدني
14 – عقيد عبدالله بلقاسم علي المسماري – 1943 – طريق النهر – رئاسة الأركان العامة
15 – خالد بن عيسى الترهوني – 23 سنة – الوحيشي – تابع للقوات الخاصة
16 – علي فرج عبدالكريم – 40 سنىة – الهواري – مركز شرطة القوارشة
17 – أحمد مفتاح السعيطي – 1979 – أرض قريش – مدني
18 – سالم الشريف الكبير – 26 سنة – الهواري – مدني
19 – الاسم الأول مجهول الفرجاني – حالته جيدة
وكالة الأنباء الليبية مع روسيا اليوم