بنزرت : وفاة سّائح فرنسي إثر طعنه بآلة حادة

تُفيد مصالح وزارة الدّاخليّة تعرّض سائح فرنسي الجنسيّة وعسكري بجهة جرزونة (ولاية بنزرت) إلى اعتداء أثناء خروجهما من الحمّام، نتج عنه وفاة السّائح الفرنسي، وذلك من طرف شخص معروف لدى الوحدات الأمنيّة في مجال الحقّ العامّ، ولا تزال الأبحاث جارية لإيقاف الجاني ولمعرفة الأسباب والدّوافع
بلاغ محيّن
في إطار متابعة الحادثة التي شهدتها مدينة جرزونة من ولاية بنزرت والمتمثّلة في إقدام شخص على طعن مواطن فرنسي أمام حمّام بذات المدينة عند مغادرته له وإقدامه على جرح عسكري كان مارّا بمحيط ذات الحمّام (أصيب بجروح خفيفة وحالته مستقرّة)، ممّا أسفر عن وفاة المواطن الفرنسي الموجود بتونس في إطار زيارة عائليّة : شقيقته متزوّجة من تونسيّ
تُعلم وزارة الدّاخليّة أنّ المعتدي معروف بسوابقه العدليّة في مجال المخدّرات والعنف والسّلب وأنّه غادر السّجن منذ مدّة قصيرة
وتتواصل المجهودات للقبض عليه، حيث تمّ تطويق المدينة والقيام بعمليّات التّمشيط من خلال تسخير كلّ الوسائل الماديّة والبشريّة الضّروريّة لذلك
وزارة الدّاخليّة