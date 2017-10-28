بنزرت : القاء القبض على سبعة إرهابيين بمقهى

تمكنت المصالح الامنية المشتركة ببنزرت، اليوم السبت 28 أكتوبر 2017،، من القاء القبض على 7 أشخاص من ذوي السوابق في أحدى مقاهي مدينة بنزرت بشبهة انتمائهم لتنظيمات إرهابية، وفق ما أفاد به مصدر أمني مسؤول، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء
وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العمومية ببنزرت اذنت بالاحتفاظ بالمشتبه بهم بتهمة التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع تنظيمات ارهابية في انتظار ما ستقرره بشأنهم الاثنين المقبل، على حد قوله
المروج: تفكيك خلية إرهابية متكونة من 4عناصر
في إطار مواصلة الإهتمام بنشاط العناصر التكفيرية التي تحرض على الإرهاب والقتل وتعلن مناصرتها للتنظيمات الإرهابية، نجحت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمروجات من تفكيك خلية إرهابية تضم 04 عناصر تتراوح أعمارهم بين 27 و32 سنة قاطنين جهة المروجات تابعة لتنظيم القاعدة وحجز لديهم كتب لبعض رموز التنظيم المذكور ومطويات مكتوبة بخط اليد تتمحور حول كيفية تنفيذ العمليات الإرهابية
وبإستشارة النيابة العمومية، أذنت بتحرير محضر في الغرض وإحالتهم رفقة المحجوز على أنظار الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب