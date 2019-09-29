بنزرت : الحرس الوطني يلقي القبض على إرهابيَيْن هاربَيْن من العدالة

تمكنت يوم 28 سبتمبر 2019 دورية تابعة لمصلحة التوقي من الارهاب باقليم الحرس الوطني بنزرت من القاء القبض على عنصر تكفيري عمره 22 سنة مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس من اجل تورطه في قضية ذات صبغة ارهابية موضوعها الانتماء الى تنظيم ارهابي وصادر في شانه حكم بالسجن لمدة سن، كما تمكنت في نفس اليوم الدورية المذكورة من القبض على عنصر تكفيري ثان مصنف خطير مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 1 من اجل تورطه في قضية ذات صبغة ارهابية موضوعها الانتماء الى تنظيم ارهابي وصادر في شانه حكم بالسجن لمدة 30 سنة
.تم الاحتفاظ بهما واحالتهما على مصادر التفتيش