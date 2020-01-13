بمناسبة ذكرى الإنقلاب على الثورة، قيس سعيد يعفو عن2391 مجرما ويطلق سراح 502 منهم

نشرت رئاسة الجمهورية ، هذا المساء ، البيان أسفله على صفحتها الرسمية بالفايسبوك
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر الإثنين 13 جانفي 2020 بقصر قرطاج وزير العدل محمد كريم الجموسي الذي قدّم له تقريرا حول نتائج أعمال لجنة العفو الخاص
وكان وزير العدل مرفوقا خلال هذا اللقاء بأعضاء لجنة العفو الخاص وهم وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، السيد عماد الدرويش والمدير العام للسجون والإصلاح السيد إلياس الزلاق والمدعي العام المكلّف بالشؤون الجزائية السيد جمال سحابة
وبمناسبة الذكرى التاسعة لعيد الثورة والشباب، قرّر رئيس الجمهورية تمتيع 2391 محكوما عليهم بالعفو الخاص مما يفضي إلى الإفراج عن 502 منهم، فيما يتمتع البقيّة بالحطّ من مدة العقاب المحكوم به
وأكد رئيس الدولة خلال اللقاء على ضرورة إعادة النظر في المقاييس المعتمدة في إسناد العفو الخاص، وعلى أهميّة أن تكون هذه المقاييس موضوعية، تنسحب على الجميع، مشددّا على أن مبدأ المساواة مقدّس
للتذكير فإن قيس سعيد كان قد أكد خلال زيارته لسيدي بوزيد ، يوم 17 ديسمبرالفارط ، أن العيد الحقيقي للثورة هو يوم أحرق البوعزيزي صاحب البرويطة نفسه (أي 17 ديسمبر) وأكد أن ما حدث يوم 14 جانفي 2011 هو انقلاب على الثورة ومحاولة لإجهاضها
فبحيث ، ثبّتْ روحك يا راجل ويكفينا من المهاترات الفارغة