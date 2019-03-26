بلدية قرطاج تعرض مشروع النصب التذكاري للقائد حنبعل على الرئيس الباجي

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الثلاثاء 26 مارس 2019 بقصر قرطاج، وفدًا عن بلدية قرطاج ونادي حنبعل مرفوقين بوزير الثقافة وثلّة من إطارات وزارة الشؤون الثقافية
وفي تصريح إعلامي، أفاد زياد الهاني رئيس لجنة الثقافة ببلدية قرطاج، أن اللقاء مع رئيس الدولة مثّل مناسبة لتقديم مشروع النصب التذكاري للقائد القرطاجنّي حنبعل، إعادةً لاعتبار هذا القائد العسكري الفذّ وتكريما لرموز تونس وترسيخا للوعي بعراقة تاريخها
وقدّم النحّات الهاشمي مرزوق مجسّما للتمثال المزمع انجازه بالإضافة الى مكونات المشروع الذي ستتولّى رئاسة الجمهورية الإشراف على تنفيذه