بلديات : الحزب الدستوري الحر لن يصوت لمرشحي الإخوانجية ولا لمن يتحالفون معهم

انتظم بعد ظهر اليوم لأحد 10 جوان 2018 اجتماع بفريق العمل الذي سيتولى استكمال وتطعيم هيكلة جامعة سوسة للحزب الدستوري الحر بعد انضمام ثلة من إطارات الجهة إلى الحزب وتم اعطاء إشارة الانطلاق لإحداث دوائر حزبية بكافة معتمديات جوهرة الساحل لنكون جاهزين على أحسن وجه في المحطات الانتخابية المقبلة كما تناول اللقاء تذكيرا بموقفنا بخصوص تصويت المستشارين البلديين لانتخاب رئيس بلدية سوسة والمتمثل في عدم التصويت لفائدة أي مرشح يقدمه تنظيم الاخوان او أي حزب متحالف مع هذا التنظيم وعبر المستشارون الحاضرون علي بن فطوم ولبنى رجيبة ووئام صميدة ومكرم اللقام عن التزامهم المطلق بقرار الحزب كما تم التذكير بأن عدم الانضباط لقرار الحزب من قبل أي عضو بالقائمة يعرضه لنزع الصفة الحزبية عنه وانهاء تمثيليته للحزب الدستوري الحر صلب المجلس البلدي
نحن على العهد مع ناخبينا ولن نتخلى عن مبادئنا ولن نرضخ لأي ضغوطات لتغيير مواقفنا ولن نقول لهم « الله غالب اضطررنا لتحالفات ضد الطبيعة » .. حظ سعيد للفريق المكلف لاتمام مهمته بنجاح
المصدر: الحزب الدستوري الحر