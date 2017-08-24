بلجيكا تخفف تحذيرات سفر رعاياها إلى تونس

أعلنت وزارة الخارجية البلجيكية اليوم الخميس عن تخفيف تحذيرات سفر رعاياها إلى تونس و توسيع محيط المناطق المسموح بزيارتها للسياح البلجيكيين لتشمل جزيرة « جربة »، جنوب البلاد
وأعرب نائب الوزير الاول البلجيكي وزير الشؤون الخارجية في المملكة البلجيكية ديدييه ريندرزعن ارتياحه لتحسن الوضع الامني في تونس داعيا في المقابل السواح البلجيكيين الراغبين في زيارة تونس الى التحلي باليقضة و الحذر حيال أي تهديد ارهابي
وذكر موقع الخدمة العمومية الفدرالية البلجيكي التابع لوزارة الشؤون الخارجية في بلاغ له اليوم أنه « يسمح للسياح البلجيكيين ،مع ضرورة مراعاة اليقظة، التحول إلى تونس وزيارة مدن الشريط الساحلي على غرارالمهدية و المنستير و سوسة و الحمامات و نابل و تونس و بنزرت وطبرقة بالإضافة الى جزيرة « جربة » والمنطقة الساحلية الرابطة بينها وبين جرجيس ولاية مدنين
وشدد البلاغ على « ضرورة ان يختار المسافر (البلجيكي) بتبصر مكان إقامته (في تونس) والذي يتعين ان يكون صاحبه قد اتخذ الاجراءات الضرورية لحماية نزلائه مع الدعوة الى تجنب التنقلات الليلية خارج المؤسسات الفندقية أو التنقلات خارج المحاور الكبرى للطرقات
من جهة أخرى شدد البلاغ على أنه لا يسمح بالرحلات غير المنظمة نحو باقي التراب التونسي
ونصحت وزارة الخارجية مواطنيها الراغبين في السفر الى تونس بالتعامل مع منظمي رحلات سياحية ووكالات اسفار مرخص لهما وتربطهما صلات وثيقة مع مصالح الامن في تونس
وبخصوص المناطق الممنوعة من الزيارة في تونس ذكر البلاغ أنه : يحجر التنقل نحو المناطق الحدودية لتونس مع كل من ليبيا و الجزائر