بعد هزيمته في تمرير حكومة الجملي ، الإخواني الغنوشي يسارع إلى لقاء أردوغان

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي في مدينة إسطنبول
وأفاد مراسل وكالة الأناضول بأن الاستقبال جرى في المكتب الرئاسي بقصر دولمه باشا، حيث عقد الرئيس أردوغان اجتماعا سريا مغلقا مع الغنوشي
للتذكير فإن البرلمان التونسي أسقط البارحة بأغلبية عريضة الحكومة المقترحة التي زكتها حركة النهضة الإخوانية بمباركة الغنوشي
وللتذكير كذلك فإن حركة النهضة تساند حكومة الوفاق الليبية التي يساندها أردوغان بالسلاح والمقاتلين ضد قوات قائد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفترالعازم على تحرير العاصمة طرابلسمن المليشيات الإخوانية الإرهابية