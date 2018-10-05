بعد مقابلة مع وزيري الدفاع والداخلية الرئيس الباجي يعلن حالة الطوارئ

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 05 أكتوبر 2018 بقصر قرطاج، وزيري الداخلية والدفاع الوطني
واستعرض اللقاء الوضع الأمني والعسكري بالبلاد وعلى الحدود وجاهزية مختلف الوحدات الأمنيّة والعسكريّة في مواجهة مخاطر الارهاب ومقاومة الجريمة المنظمّة
وقرّر رئيس الجمهورية، بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر، ابتداء من 08 أكتوبر 2018 إلى غاية 06 نوفمبر 2018
يذكر أن حالة الطوارئ تم التمديد فيها لمدة سبعة أشهر يوم 12 مارس الفارط
رئاسة الجمهورية