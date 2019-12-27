بعد لقاء قيس سعيد ، حبيب الجملي يعلن أنه « مازالْ عاصِمْ » في تكوين الحكومة

التأمت اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2019 بقصر قرطاج جلسة عمل بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والسيد الحبيب الجملي المكلف بتشكيل الحكومة، خصصت لاستعراض آخر المستجدات المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة
وصرح السيد الحبيب الجملي عقب اللقاء أنه لن يتم الإعلان عن تركيبة الحكومة اليوم، مضيفا أنه أطلع رئيس الجمهورية على المفاوضات الجارية بخصوص تشكيل حكومة مستقلين وفق ما أعلن عنه سابقا
وجدد حرصه على التثبت من كفاءة ونزاهة المرشحين وبعدهم عن الالتزام السياسي، معبّرا عن أمله في أن يتم الإعلان عن تركيبة الحكومة في أقرب الآجال
المصدر : رئاسة الجمهورية
للتذكير فإن الجملي كان قد أكد سابقا أنه سيعلن عن حكومته قبل نهاية الأسبوع الجاري
شاهدوا واستمعوا …صوته صوت مرتعش عاصم نرجوا له أن يتسرّح في أقرب الآجال