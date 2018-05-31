بعد كلمة الشاهد، النائب الصحبي بن فرج يدعوإلى توحيد العائلة الوسطية

كتب الصحبي بن فرج النائب عن كتلة الحرة ( مشروع تونس ) التدوينة التالية على حسابه بالفايسبوك
خطاب السيد يوسف الشاهد يؤكد اليوم ما كنا نبّهنا اليه منذ سنتين ونصف ونحن نغادر نداء تونس
بالإمكان أن نبني انطلاقا من هذا الخطاب الهام مسارا جديدا حول
•توحيد العائلة الوسطية
•إعادة التوازن السياسي
•الإصلاحات الكبرى
•محاربة الفساد
أمامنا 16 شهرا لاصلاح ما أفسدته الانانية والطموحات الشخصية والاصرار على الخطأ ولا وقت لدينا لإضاعتها في معارك جانبية(في غالبها شخصية) سيحاولون فرضها علينا ليفوّتوا علينا لحظة تاريخية لن تكرر وسنُحاسب عليها أمام التاريخ
تحيا تونس