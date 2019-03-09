بعد فاجعة القضاء على الرضّع بالجملة ، نداء تونس يدعو لإسقاط حكومة الشاهد

على أثر المصاب الجلل الذي المّ بإحدى عشرة عائلة تونسية بين يومي 7 و 8 مارس 2019 بفقدان ولدانها المقيمين بإحدى المستشفيات العمومية في ظروف غامضة ومشبوهة، وعلى إثر هذه الواقعة الأليمة التي تنزل منزلة الكارثة الوطنية التي أصابت كافة الشعب التونسي، لفشل منظومة الأمن الصحي للمواطن التي تؤمنها الحكومة الحالية، والتي ظلت لعقود الى جانب منظومة التربية مفخرة لتونس في محيطها الإقليمي والدولي، فان حركة نداء تونس
أولا: تعزي العائلات في فقدان ولدانهم، وتعبر لهم عن تعاطفها معهم في مصابهم
ثانيا: تطالب بالاستقالة الفورية للحكومة وتحميلها مسؤولية تردي الأوضاع على كافة المستويات و الخوف من مغبة حصول المزيد من الكوارث، نتيجة تفرغها لتأسيس حزب سياسي بدل خدمة المواطن
هذا وتعلم حركة نداء تونس انها كلفت اللجنة القانونية للحزب بمساعدة عائلات الضحايا في مساعيهم لإظهار الحقيقة ومحاسبة المتسببين في الكارثة قضائيا
تونس في 09 مارس 2019
عن حركة نداء تونس
بيــــــــــان